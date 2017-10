Jeroen van der Boom 'klaagt niet' dat hij 'nergens wordt gedraaid'

"Zorg gewoon dat je iets moois maakt en hier en daar te zien bent, vernieuw jezelf af en toe, maak kwaliteit en dan weet ik zeker dat de muziekliefhebber je heus weet te vinden", aldus Van der Boom in gesprek met De Telegraaf.

De zanger brengt op vrijdag de dertiende zijn single Nou is het genoeg uit. Bang voor ongeluk is hij niet. "Ja, maar wie mij kent, weet dat ik helemaal niet bijgelovig ben. Ik doe geen vaste rituelen als ik op moet. In de Arena of in de Ziggo Dome moet mijn vrouw Daan in de buurt zijn en geef ik de kinderen een kus. Maar ik zit niet in een hotel, loop geen drie rondjes om de tafel. Ik ga op en moet presteren en dat is met dit ook zo."

De clip bij het nummer Nou is het genoeg nam Van der Boom op in Schotland. "Weet je, ik ben geen jongen die ineens een café koopt of andere investeringen doet waar hij geen verstand van heeft. Ik stop dat geld liever in m'n carrière. Nee, ik noem geen bedragen, maar het geluk is dat ik bij het inspelen van de instrumenten een hoop zelf kan doen. Eigenlijk houden we alles zelf in de hand."