Album met nieuw materiaal Whitney Houston voor Bodyguard-jubileum

Op Whitney Houston -- I Wish You Love: More From The Bodyguard staan een aantal live-versies van liedjes van de originele soundtrack en in de studio opgenomen werk uit haar The Bodyguard Tour. Ook is er een remix van Houstons hit I'm Every Woman op te horen.

The Bodyguard uit 1992, met Kevin Costner in de titelrol, was het acteerdebuut van de zangeres. De film werd een internationale hit en het bijbehorende album werd een nog groter succes.

De plaat, met daarop onder meer Dolly Parton-cover I Will Always Love You, is tot op de dag van vandaag de bestverkochte soundtrack ooit.