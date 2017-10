Alain Clark leefde 'halve droom' tijdens opnames in Los Angeles

"Toen ik m'n handtekening onder mijn platencontract had gezet, dacht ik: ik weet niet of mijn droom ooit uitkomt, maar ik kan 'm wel half leven. Dus heb ik een huis gehuurd in Malibu en ben ik daar met mijn studiospullen naartoe gegaan", aldus Clark die in gesprek met Grazia.

Na twee weken was het geld op en kon de zanger niet anders dan in een goedkoper huis in Los Angeles wonen. "Twee jaar lang heb ik daar aan mijn nieuwe album gewerkt en ik heb iets van negentig nummers geschreven, totdat ik helemaal tevreden was."

Sinds 1999 heeft Clark een manager die hem vertegenwoordigt in de Verenigde Staten en nu dan ook een platendeal, maar de zanger vindt dat hij er nog niet is. "Ik moet mezelf nog waarmaken daar. Maar ik ben trots, en het is een overwinning en het bewijs dat je niet moet opgeven als je een droom hebt."