Verkoop van platen Tom Petty flink toegenomen na zijn overlijden

De muziek van de rockster wordt sinds zijn dood op 2 oktober veelvuldig beluisterd op streamingdiensten zoals Spotify en via Apple Music.

Ook het aantal keer dat een nummer van Petty op de radio is gedraaid is flink toegenomen. De plaat Free Fallin, die op de vierde plek staat in de Hot Rock Songs-hitlijst, werd in de week na het overlijden maar liefst 31.000 keer gekocht en is 8,1 miljoen keer gestreamd.

Het nummer I Won't Back Down staat op de vijfde plaats, ging 23.000 keer over de toonbank en werd 5,8 miljoen keer gestreamd.

Ruim 80 miljoen

Tom Petty overleed op 2 oktober op 66-jarige leeftijd, waarschijnlijk aan een hartstilstand. Hij maakte sinds 1970 diverse soloalbums en speelde in diverse bands mee, zoals The Heartbreakers en Traveling Wilburys. In totaal verkocht de rocker gedurende zijn carrière ruim 80 miljoen platen.