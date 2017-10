'Doodsoorzaak Tom Petty nog niet bepaald'

De doodsoorzaak is nog nader te bepalen, zo staat op het certificaat te lezen. Dit kan er volgens TMZ op duiden dat het rapport van de autopsie nog niet is afgegeven.

Tom Petty overleed een week geleden op 66-jarige leeftijd. Volgens zijn manager stierf hij aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij kreeg thuis een infarct en werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Maar hier konden de artsen niets meer voor hem betekenen.

De artiest kreeg wereldfaam met zijn band The Heartbreakers, opgericht in 1976. Hij had al in de beginjaren van zijn carrière grote hits als Breakdown en American Girl. Er zouden nog verscheidene volgen. Behalve met The Heartbreakers had Petty ook succes als lid van de groep Traveling Wilburys, met Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne en Roy Orbison. Ook bracht hij een aantal soloplaten uit.