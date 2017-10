De Jeugd van Tegenwoordig in december op tournee door Nederland

Er staan concerten gepland in 013 in Tilburg, Metropool in Hengelo, Oosterpoort in Groningen, Hedon in Zwolle en Paradiso in Amsterdam.

Ook zal de band optredens geven in TivoliVredenburg in Utrecht, Doornroosje in Nijmegen, Effenaar in Eindhoven, Paard van Troje in Den Haag en Annabel in Rotterdam. De Jeugd van Tegenwoordig geeft ook een optreden in de Antwerpse concertzaal Ampere.

De band is op dit moment bezig met een nieuwe plaat. Het album moet de opvolger worden van Manon uit 2015.