Julian Jordan geeft dj-set van 24 uur voor Serious Request

Jordan zamelt met zijn optreden geld in voor 3FM Serious Request, het jaarlijkse goededoelen evenement van Radio NPO 3FM in de week voor kerst.

Om ervoor te zorgen dat de muziek een etmaal lang doorklinkt, moet ieder uur minimaal zestig euro aan donaties binnenkomen. Dit jaar haalt NPO 3FM geld op om verscheurde families uit rampgebieden te herenigen.

De dj-set is een van de acties van bekende Nederlanders in de aanloop naar Serious Request, dat dit jaar in Apeldoorn neerstrijkt.

Eerder zamelde tv-presentator Dennis Weening al geld in met een pubquiz. Tussen 18 en 24 december laten drie presentatoren van de radiozender zich voor het goede doel opsluiten in het Glazen Huis.