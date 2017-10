Doorbraak in Amerika zal veel van Chef'Special eisen

"We willen het graag maar elders kan het misschien ook leuk zijn", zegt frontman Joshua Nolet. "We zijn nu steeds heel erg gefocust op Amerika en Nederland maar er is nog zoveel meer."

Zaterdag stond Chef'Special voor het eerst in de Ziggo Dome. Het was daarmee de grootste soloshow van de band. Vorig jaar maakten de mannen een Amerikaanse toer in het voorprogramma van Twenty One Pilots, wat absoluut naar meer smaakte.

"Het ding is dat als je het goed wilt doen in Amerika, je er eigenlijk de hele tijd moet zijn en er ook moet wonen", aldus Nolet. "Je moet er echt vol voor gaan en niet alles een beetje."

Nu het Ziggo Dome-concert erop zit, gaat de band weer om de tafel om de toekomst van Chef'Special te bespreken.