Jason Aldean treedt voor het eerst op na schietpartij in Las Vegas

Aldean opende Saturday Night Live met het nummer I Won't Back Down van de onlangs overleden zanger Tom Petty.

Voordat Aldean begon met zingen, zei hij volgens The New York Times: "Deze week hebben we een van de grootste tragedies van de Amerikaanse geschiedenis meegemaakt. Zoals iedereen heb ik moeite met het begrijpen van wat er die avond gebeurd is en hoe ik hiervan moet bijkomen."

"Zoveel mensen hebben pijn. Er zijn onder hen kinderen, ouders, broers, zussen en vrienden. Zij zijn deelgenoten van onze familie. We helpen elkaar in deze moeilijke tijden."

Schietpartij

De 64-jarige gepensioneerde accountant en vastgoedhandelaar Stephen Paddock schoot met automatische geweren 58 festivalgangers dood in Las Vegas en verwondde er meer dan vijfhonderd.

Paddock schoot vanuit een hotelkamer op de 32e verdieping. Hij bleek in en buiten de hotelkamer camera's te hebben opgehangen om in de gaten te houden of de politie er aan kwam. Hij plaatste één van die apparaten in een wagentje waarmee personeel eten naar kamers brengt. De schutter pleegde uiteindelijk zelfmoord in zijn hotelkamer.