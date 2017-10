Recensieoverzicht: Nick Cave 'weet waar kracht zit' in 'intiem' Ziggo Dome

NRC - vijf sterren

"Om kwart over negen landde Nick Cave achter de piano. Landen is het juiste woord, want in het voorafgaande uur vloog hij over het podium in een sjamanistisch ritueel dat het uiterste van zijn spichtige lijf moet hebben gevergd. Hij leunde soms letterlijk op de voorste rijen van het publiek en zong alsof hij door God en de duivel achterna werd gezeten. De Australische zanger gaf zijn muziek een razende hartslag, die hij niet alleen liet voelen aan de mensen die dichtbij hem stonden."

Trouw - vijf sterren

"Alles klopte gisteravond in de Ziggo Dome. Dat is misschien een wat grote concerthal, voor een bij vlagen zo intiem concert, maar Cave predikte tot de achterste rijen. Het geluid was perfect, de dienstbare The Bad Seeds speelden geweldig - wel wat ingetogen, minder uitzinnig dan tijdens hun afsluitende Lowlands-show in 2013."

De Volkskrant - vijf sterren

"Dan gebeurt het. Tijdens de Weeping Song, loopt de performer/priester de zaal in om vanaf een camerapodiumpje zijn woorden kracht bij te zetten. Het lijkt een verlangen om dichter bij zijn publiek te komen. Een verlangen dat wordt ingelost als het podium wordt opengesteld. Meteen stroomt het vol met zo'n vijftig fans, terwijl Cave Stagger Lee zingt. Gemoedelijk gezeten tussen zijn fans wordt de priester een papa die zijn kindertjes horrorverhalen vertelt over moord en de duivel. Een ontroerend beeld, dat niet meteen rijmt met de ongenaakbare kunstenaar die Cave was/is."

Parool - vier sterren

"Cave overkwam het ergste wat een mens kan overkomen: hij verloor een zoon. Onder invloed van lsd was de 15-jarige jongen van een rots vlakbij Cave's huis in het Engelse Brighton gevallen. Op het vorig jaar verschenen album Skeleton tree zingt hij erover in Jesus alone. In de Ziggo is dat al het tweede nummer op de setlist. Wat misschien maar goed is, want dan zijn we er doorheen. Dreigende muziek van The Bad Seeds, doortrokken met hoge piepgeluiden, en Cave die met die diepe stem brult: 'I am calling you.' Zou er iemand in de Ziggo zijn, die niet weet over wie hij het heeft?"

Oor - geeft geen sterren

"Cave zoekt vrijwel continu contact met zijn publiek, vooral voor het podium. Hij lacht niet, raakt je aan en lijkt dwars door je ziel te kijken. Het is bijna pastoraal, zonder een spoortje ironie. Theatraal, maar volledig geloofwaardig. Deze man weet precies waar zijn kracht zit. Achttien nummers zingt hij op dezelfde toonhoogte, zonder dat het een minuut monotoon wordt. Het is ontroerend en wild. Bij Cave is vanavond alles in uitersten, maar de controle blijft. Tien kwartier lang."

