Thirty Seconds to Mars voor concert naar Amsterdam

De band komt naar Nederland in het kader van hun Europese tournee.

Thirty Seconds to Mars bestaat uit zanger Jared Leto, zijn broer en drummer Shannon Leto en gitarist Tomo Milicevic. De band scoorde hits met onder andere Kings and Queens, Closer to the Edge en Up in the Air. Op dit moment werkt de band aan haar langverwachte vijfde studioalbum, dat staat gepland voor 2018.

Zanger Jared Leto is vooral bekend als acteur in films als Suicide Squad, Dallas Buyers Club en Fight Club.

Tickets voor het concert van Thirty Seconds to Mars gaan op vrijdag 13 oktober om 9.00 uur in de verkoop.