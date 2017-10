Niall Horan geeft 28 april concert in Nederland

Eerder leek het erop dat de zanger Nederland over zou slaan toen hij afgelopen juli alleen concerten aankondigde in de Europese steden Stockholm, Dublin en Londen. Maar nu blijkt dat hij zijn tournee heeft uitgebreid en naast Amsterdam ook nog op zal treden in Brussel, Milaan en Lissabon.

Woensdag werd ook bekend dat Horan komende week een optreden geeft in de studio van RTL Boulevard.

De zanger, die doorbrak in de boyband One Direction, scoorde hits met de singles This Town en Slow Hands. Hij won dit jaar al meerdere prijzen, waaronder awards van People’s Choice, Teen Choice, Radio Disney Music en iHeartRadio MMVA.

De kaartverkoop voor het concert van Horan start vrijdag 13 oktober om 9.00 uur via Ticketmaster.