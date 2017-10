The Beautiful Trauma World Tour 2018 is de opvolger van The Truth About Love Tour. Daarmee reisde Pink in 2013 en 2014 de wereld rond. Op 1 juni is het laatste concert in Los Angeles. Hoe het daarna verder gaat met de tourplannen van Pink is nog onduidelijk.

Volgende week vrijdag komt het nieuwe album Beautiful Trauma uit. Van dat album verschenen al drie nummers, waaronder Whatever You Want.