Voormalig K3-lid Karen Damen komt met solo-album

"Ik wil dat die plaat écht van mij is, zowel in tekst als in muziek", zegt de 42-jarige Damen, die lang twijfelde of ze in het Engels, Nederlands of Antwerps moest zingen. "Ik werk nu al een tijd lang samen met heel fijne mensen die snappen wat ik bedoel. Deze plaat is wie ik écht ben."

De eerste single komt in november uit in Vlaanderen. Ook is het eerste soloconcert van Damen al aangekondigd. Op 16 maart staat ze in de Lotto Arena in Antwerpen.

De aankondiging volgt op een soloproject van voormalig K3-zangeres Josje Huisman. Zij bracht het nummer Gasolina uit.