Racoon-zanger verwerkte verdriet over overleden zus in nieuwe plaat

"Ik ben niet zo goed in mijn kop laten hangen, geloof ik. Dat doe ik liever verstopt in een hoekje. Maar zoiets komt ongelooflijk hard binnen", vertelt Van der Weide.

"Het was nog veel te vroeg voor haar. Ik hoorde dat ze ziek was vlak nadat we Oceaan schreven, toen wist ik al dat het eraan zat te komen en ik heb sindsdien gewoon geprobeerd naar haar hand te blijven leven."

Voor het album Look Ahead And See The Distance, dat vrijdag uitkomt, schreef Van der Weide veel nummers "in opdracht van zichzelf". "Aan de boys heb ik eerlijk gezegd niet zozeer gedacht. Dit ging om Anne, om mijn familie, dus ik heb er mijn stempel op gedrukt om te verwoorden hoe me dit allemaal aangaat."