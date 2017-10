Lil Kleine sluit tour af in AFAS Live

De kaarten voor de première waren binnen een half uur uitverkocht en ook de tickets voor de overige shows waren snel de deur uit. Op één avond zijn meer dan 20.000 kaartjes verkocht.

De rapper geeft na zijn concert in de AFAS Live op 28 april ook nog een eenmalig concert in de Lotto Arena in Antwerpen. Die show is de allerlaatste van de tour Alleen, die vrijdag in première gaat in theater Carré in Amsterdam.

Lil Kleine: "AFAS Live is echt een vette plek om het Nederlandse deel van de tour op een spectaculaire manier af te sluiten. Daarnaast wil ik al een hele tijd een eigen show in België doen, dus ik ben mega blij dat we nu met de Alleen Tour ook naar Lotto Arena gaan. We gaan er in Amsterdam én Antwerpen echt wat diks van maken!"

Kaartverkoop

De kaartverkoop voor de laatste shows begint donderdag om 20.00 uur via de website van Lil Kleine. Mensen met een pre-registratie krijgen een uur eerder toegang tot de kaartverkoop.