Zoon George Harrison wachtte bewust met uitbrengen soloplaat

"Ik heb de tijd genomen om me te ontwikkelen als artiest", vertelt de zanger en componist aan NU.nl. "De afgelopen jaren was ik veel bezig met het componeren van muziek voor films en series, waardoor ik weinig tijd had voor eigen projecten."

Harrison begon in 2002 zijn eigen band Thenewno2, waarmee hij drie albums maakte, maar vond de tijd toen nog niet rijp om muziek uit te brengen onder zijn eigen naam. "Dat wilde de platenmaatschappij wel, maar ik was slim genoeg om daar niet in mee te gaan."

De muzikant vindt het dan ook niet eng om zijn soloplaat In/Parallel, waaraan hij twee jaar geleden begon, vrijdag aan de wereld te laten zien. "Op een ander moment in mijn leven was het dat misschien wel geweest, maar nu heb ik lang genoeg gewacht."

Reflectie

Muziek moet volgens Harrison, die onder meer werd geïnspireerd door David Bowie, Radiohead en Massive Attack, altijd een reflectie zijn op de tijdgeest. "Mijn nummers zijn misschien onheilspellend en donker, maar er klinkt ook een boodschap van hoop, genezing en vrede in door", stelt de zanger. "Het album heeft een lichte en een donkere kant, net als het leven."

Harrisons favoriete nummer op het album is Poseidon, waarin hij onder meer zingt over ufo's en waarin zijn stem is omgevormd. "Soms kun je heel zelfbewust worden van het telkens horen van je eigen stem. Op deze manier - ik klink als een robot in dit nummer - lijkt het net alsof je naar het nummer van iemand anders luistert."