Di-rect heeft spijt van bandnaam

"Kijk, op het moment dat je zo’n naam bedenkt, is alles nog vrijblijvend", vertelt de bassist van Di-rect aan Veronica Magazine.

"Je weet nooit wat er van die band terecht gaat komen. Pas achttien jaar later weet je dat je hem niet meer weg kunt denken. Dan moet je ermee leven. Maar het had nog erger gekund. De Dikke Lul Band, of zo."

Het nieuwe album van Di-rect komt op 6 oktober uit. In het interview komen de mannen van de band ook terug op het vertrek van zanger Tim Akkermans, die na tien jaar solo ging.

"Die periode was voor mij wel de meest onzekere. Het voelde alsof de wereld onder mijn voeten wegzakte", vertelt drummer Jamie Westland. "Nu spelen we onze liveshows voor muziekliefhebbers, in plaats van voor jonge meisjes."