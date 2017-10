Boef maakt meeste kans op XITE Award

In totaal zijn er elf XITE Awards te verdelen. Martin Garrix is vier keer genomineerd en Ronnie Flex, Lil' Kleine en Dua Lipa maken ieder drie keer kans op een award.

In de categorie beste song gaat het tussen Krantenwijk van Lil' Kleine en Boef, Scared To Be Lonely van Martin Garrix en Dua Lipa, Energie van Ronnie Flex en Frenna, Breathing van Oscar & The Wolf en Het is een feit van Broederliefde.

De awards worden op 23 november uitgereikt tijdens een ceremonie in de Melkweg in Amsterdam. Bizzey praat de show aan elkaar. Welke artiesten zullen optreden, is nog niet bekend.