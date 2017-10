Rob de Nijs brengt nieuw album uit

Dat heeft platenmaatschappij Sony woensdag bekendgemaakt. De cd volgt op Nieuwe Ruimte uit 2014. Voor het nieuwe album werkte de 74-jarige De Nijs samen met zijn ex-vrouw Belinda Meuldijk. "Het is een album waarop ik kwetsbaarder durf te zijn dan ooit", zegt de zanger daar zelf over. "Eerlijk en openhartig. Ik kom dichterbij dan ooit."

Meuldijk schreef in voorgaande jaren veel voor de zanger. Zo schreef ze Banger Hart, de enige nummer 1-hit die de zanger ooit behaalde. Voor zijn nieuwe album schreef ze het nummer Zwanenmeer. "Het is geïnspireerd op beelden van twee zwanen die elkaar na een tijd weer tegenkomen", aldus De Nijs.

"Het is bekend dat ze monogaam zijn en dus hun leven lang bij elkaar blijven, iets wat ons als mensen vaak niet lukt. Ik ben erg blij dat we wat er ooit tussen ons in stond opzij hebben kunnen schuiven. We werken weer samen en dat voelt als een persoonlijke overwinning."

Rechtszaak

Meuldijk en De Nijs waren van 1984 tot 2006 met elkaar getrouwd en kregen twee zoons. Tijdens de scheiding raakten zij verwikkeld in een rechtszaak, waarbij de rechter bepaalde dat De Nijs een schadevergoeding aan Meuldijk moest betalen om haar te kunnen vrijwaren van de hypotheek op hun woning in Bosch en Duin. In oktober 2015 verklaarden de zanger en zijn ex-vrouw dat ze de strijdbijl hadden begraven.