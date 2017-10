Reactiebericht: 'Tom Petty was een inspiratiebron'

Dat zegt John Mayer, die naar het nummer Learning to Fly van Tom Petty verwijst.

Petty overleed maandagnacht aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn manager bevestigde zijn overlijden, nadat een eerder bericht over de dood van Petty was ingetrokken.

"Veel liefde voor de familie van Tom Petty in deze moeilijke tijd", schreef Paul McCartney, die ook nog stilstond bij de schietpartij in Las Vegas, voorafgaand aan zijn concert in Detroit. "Hoewel dit een zeer trieste dag was, gaan we het leven vieren."

Rust in vrede

"Net wanneer je denkt dat vandaag niet erger kan.. rust in vrede Tom Petty", aldus Kid Rock.

"Geen woorden. Alleen maar bedankt", schrijft regisseur Cameron Crowe, die vaak met de muzikant samenwerkte.

Muzikant Ryan Adams bedankt Petty. "Dank je wel dat je ons zoveel gegeven hebt. Jouw muziek heeft de wereld een stukje beter gemaakt."

Mick Jagger laat op Twitter weten bedroefd te zijn. "Hij maakte geweldige muziek."

Rap-legende Chuck D herinnert zich op Twitter aan moment waarop Tom Petty hem motiveerde: "We stonden backstage en hij zei tegen me: 'Pak ze.'"

Billy Idol meldt dat de dood van Petty een shock voor hem is. Voor Sheryl Crow voelt de dood van Petty als een mokerslag. "Dit is ondragelijk. Eerst de gebeurtenissen in Las Vegas en nu het wegvallen van een groot artiest."