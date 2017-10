Muzikant en zanger Tom Petty (66) overleden

In een verklaring van de familie wordt het overlijden bekendgemaakt. De Amerikaanse muzikant werd zondagavond in het ziekenhuis opgenomen nadat hij na een hartstilstand bewusteloos in zijn huis in Malibu aangetroffen werd.

Bronnen bij de politie bevestigden al eerder abusievelijk dat Petty overleden zou zijn, maar later meldden andere politiebronnen weer dat de muzikant nog in leven was. Bronnen bij de politie van Los Angeles zouden hebben bevestigd aan CBS News dat familieleden hebben besloten de muzikant van de beademing af te halen, nadat er geen hersenactiviteit meer werd waargenomen.

Petty is bekend van zijn band Tom Petty and the Heartbreakers en hun hits Refugee, Breakdown, American Girl, Into The Great Wide Open en Mary Jane's Last Dance. De band gaf vorige week nog het laatste concert van hun tournee, die hun 40-jarige bestaan vierde.

Laatste tournee

Afgelopen december vertelde Petty in een interview met het Amerikaanse blad Rolling Stone nog dat hij ervan overtuigd was dat de tournee de laatste zou zijn voor de band. "Ik denk wel dat we nog steeds samen zullen optreden, maar vijftig shows in één tournee? Dat denk ik niet", vertelde hij tegen het tijdschrift.

"Ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat dit onze laatste is. We zijn allemaal midden zestig en ik heb een kleindochter waar ik tijd mee wil doorbrengen. Ik wil niet de rest van mijn leven doorbrengen tijdens tournees", aldus Petty.

Tom Petty and The Heartbreakers

De band was sinds hun oprichting in 1970 tot nu erg succesvol, met in totaal acht top-10 albums en negen top-20 singles. Het Greatest Hits-album dat de band in 1993 uitbracht, verkocht meer dan 10 miljoen exemplaren.

Als solo-artiest had Petty hits met Free Fallin' , I Won't Back Down en Learning to Fly. De muzikant acteerde ook in de film The Postman en was te horen als Elroy "Lucky" Kleinschmidt in de animatieserie King of the Hill. Ook had hij gastrolletjes in The Simpsons en Lil Bush.

Petty was in de jaren tachtig ook bandlid van de supergroep The Traveling Wilburys, samen met Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison and Jeff Lynne.

Reacties

In Amerika reageren verschillende sterren op het overlijden van Petty. "Tom Petty was een van de grootste inspiraties voor mij als muzikant", schrijft Nathan Followill van de band Kings of Leon op Twitter. "Hij was een van de liefste mensen op aarde."

"Geen woorden. Alleen maar bedankt", schrijft regisseur Cameron Crowe, die vaak met de muzikant samenwerkte.

Muzikant Ryan Adams bedankt Petty. "Dank je wel dat je ons zoveel gegeven hebt. Jouw muziek heeft de wereld een stukje beter gemaakt."

Mick Jagger laat op Twitter weten bedroefd te zijn. "Hij maakte geweldige muziek."

"Veel liefde voor de familie van Tom Petty in deze moeilijke tijd", aldus Paul McCartney, die ook nog stilstond bijde schietpartij in Las Vegas, voorafgaand aan zijn concert in Detroit. "Hoewel dit een zeer trieste dag was, gaan we het leven vieren."

