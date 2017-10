Ronnie Flex en Lenny Kuhr winnen Buma NL Award

Flex won met zijn single Energie twee awards, een voor de populairste urban single en een voor het meest gedraaide urban nummer in de horeca.

"Ik denk dat onze muziek op dit moment gewoon de allerpopulairste muziek is in Nederland", zegt de 25-jarige rapper over urban muziek. "Door deze awards krijgen mijn fans een stem. Daar ben ik zeer dankbaar voor", aldus de 25-jarige Flex.

Kuhr kreeg een Lifetime Achievement Award uitgereikt. De 67-jarige zangeres, die dit jaar 50 jaar in het vak zit, wordt gezien als een van de eerste Nederlandstalige singer-songwriters. Kuhr had een grote hit met De Troubadour, waarmee ze in 1969 een gedeelde eerste plaats behaalde op het Eurovisie Songfestival.

Andere prijswinnaars waren onder andere Daniël Lohues die met zijn plaat Moi de award voor het meest succesvolle alternatieve album won en Boef, wiens album Slaaptekort werd uitgeroepen tot het meest succesvolle urban album.

Frans Bauer

Frans Bauer en de band Vreemde Kostgangers wonnen respectievelijk een Buma NL Award voor hun albums Geluk, Hoop & Liefde en Vreemde Kostgangers in de categorieën Hollands en Populair.

De Sena Performers Award voor de meest gedraaide single op de radio werd uitgereikt aan rapper Diggy Dex en zanger JW Roy voor hun nummer Treur niet (Ode aan het leven)