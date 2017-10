Chef’Special gaat op clubtour na optreden in Ziggo Dome

De clubtour staat in het teken van het album Amigo, het vijfde studioalbum van Chef'Special dat in het voorjaar uitkwam. Het album leverde verschillende grote hits op als Amigo en Try Again.

Zanger Joshua Nolet kijkt ernaar uit om na de grote shows weer op de intiemere podia te staan. "Crazy. Het voelt alsof alle mensen waar we door de jaren heen voor hebben mogen spelen hier gaan samenkomen. We gaan alles geven met deze show, en ze bedanken voor alle support en liefde so far."

De Haarlemse band treedt op in TivoliVredenburg in Utrecht, 013 in Tilburg en De Oosterpoort in Groningen. De kaartverkoop voor de clubtour start op maandag 9 oktober.