Marilyn Manson annuleert negen optredens na ongeluk tijdens concert

Op beelden is te zien hoe Manson in de stellage klimt, waarna het omvalt en deels op zijn been terechtkomt. De rocker moest meteen naar het ziekenhuis worden gebracht en kon het concert niet afmaken.

Het is onduidelijk wat Manson heeft overgehouden aan het ongeluk, maar de negen optredens die tussen 2 oktober en 14 oktober in zijn agenda stonden, heeft hij moeten afzeggen. De optredens zullen op een later moment worden in gehaald.

Manson is zondagavond (lokale tijd) weer naar huis gegaan na het ongeluk tijdens een concert in New York. Hij herstelt in zijn villa in Los Angeles verder, zo laat een woordvoerder weten.

15 oktober heeft hij een concert staan, dat nog niet is geannuleerd. Verschillende muzieksites maken daaruit op dat de toestand van de muzikant mee valt.

