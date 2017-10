Ricky Koole wil vaker zelf liedjes schrijven

"In het leven lijken we soms meer tijd kwijt te zijn aan het regelen van alles dan aan het daadwerkelijk naleven van je dromen en idealen."

Dus bestaat haar nieuwste cd en theaterprogramma uiteindelijk voor 50 procent uit nummers van haar grote helden: van Johnny Cash tot Steve Earl, van Kris Kristofferson tot Willie Nelson. "De rest is eigen materiaal, waar ik heel trots op ben. De nummers die ik heb geschreven zijn ook zeer persoonlijk."

De rode draad in de voorstelling is Tennessee, de Amerikaanse staat waar soul en country vandaan komen. In eerste instantie zou het een theaterconcert worden. "Maar mijn muzikanten hebben mij toch overgehaald om tussendoor verhalen te vertellen: over waar de muziek vandaan komt en over mijn eigen ervaringen met en gedachten over de nummers." Me & Tennessee is de naam van de voorstelling, die volgende week in première gaat.

Horizon

Het kiezen van de juiste liedjes was ook een lastig proces, erkent Koole. "Het is vergelijkbaar met het eigen maken van een toneeltekst", legt ze uit. "Je probeert je eigen gevoel ergens in te leggen, je eigen sfeer mee te geven aan de nummers. Wie de teksten hoort, moet ook iets over mij te weten komen."

Behalve in het theater is Koole maandagavond ook op televisie te zien. Zij speelt in de aflevering Kerstcadeau van de serie Van God los een agent die een Turkse migrant in haar huis heeft genomen. "Voor heel veel series en films moet je worden mooi gemaakt", aldus de actrice. "Maar in dit verhaal kon ik echt heerlijk wegzakken. Ik hoefde niet te bluffen, ik hoefde niet mijn buik in te houden. Het was even droevig als bevrijdend om deze rol te spelen."

Sjabloon

Meestal weet Koole als ze de set verlaat de film-ervaringen van die dag wel van zich af te zetten. In Van God los zat echter een brute seksscène die fysiek heel zwaar was om te doen. "Het hakt er wel even in als je tien, vijftien keer achter elkaar aan je benen over een bank wordt gesleurd”, lacht ze nu. "Daar heb ik echt dagenlang spierpijn van gehad."

Zo'n ervaring helpt wel bij de rest van de opnames. "Het is een ontzettend droevig, schrijnend verhaal over een vrouw die coûte que coûte enige houvast zoekt in het leven. Zelfs als dat betekent dat ze zichzelf daarvoor omlaag moet laten halen door een dominante man." Het is een soort rol waarvoor Koole maar zelden wordt gevraagd. "Meestal zien regisseurs in mij toch vooral de vrouw die alles op een rijtje heeft, die goed in haar vel zit. Het was heerlijk om voor deze rol eens uit dat sjabloon te kunnen stappen."