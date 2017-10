Marco Bakker viert 55-jarig jubileum in Carré

''Ik laat me verrassen. Het is in elk geval een kroon op mijn carrière en ik ga daar niet mijn afscheid vieren'', zegt Bakker in De Telegraaf.

De zanger wordt in februari tachtig jaar, maar zit goed in zijn vel. De man van actrice Willeke van Ammelrooy vertelt regelmatig een duik te nemen in de Noordzee en doet aan yoga. ''Ik heb een genetisch bepaald goed, sterk lijf. Misschien ben ik een soort mirakel, maar zonder gekheid: ik voel me fitter dan ooit. Ik houd mijn lichaam in goede conditie."

Samen met Henk Poort en Ernst Daniël Smid viert Bakker dit najaar het 25-jarig jubileum van De 3 baritons met een reeks concerten in de Nederlandse theaters. ''Als mijn conditie me in de steek laat, dan ga ik mijn zangkennis overdragen aan jonge talenten en stop ik met optredens. Ik geef nu al regelmatig masterclasses. Het is fantastisch om te doen en het geeft mezelf ook veel energie."