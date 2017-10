Marco Borsato geeft nog vier extra clubconcerten

Borsato treedt op 16 november op in Paradiso, zo onthulde hij vrijdagochtend. Daar komen nu shows in de Effenaar in Eindhoven, Hedon in Zwolle, Patronaat in Haarlem en Doornroosje in Nijmegen bij. De concerten zijn allemaal in november.

Tijdens deze intieme optredens laat Borsato het publiek kennismaken met nieuw werk van zijn album Thuis dat vrijdag 17 november wordt uitgebracht. Hierop staan tien nummers met als onderliggend thema 'thuis zijn'.

''Thuis is een begrip waarbij iedereen zijn eigen associaties heeft. Het is een state of mind, maar ‘thuis’ is ook met vertrouwde vrienden samen zijn. Of een plek waar je je lekker voelt en waar je jezelf kan zijn'', aldus Borsato.