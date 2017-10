Extra concert Roger Waters aangekondigd

De vraag daarnaar was zo groot, dat er op vrijdag 22 juni 2018 nog een concert komt. De andere twee concerten staan op 18 en 19 juni gepland. Daarvoor zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar.

Roger Waters is het creatieve brein achter Pink Floyd. Waters brengt met zijn tournee Us + Them hoogtepunten uit zijn oeuvre, met nummers van Pink Floyds grootste albums (Wish You Were Here, The Wall, Animals’, Dark Side of the Moon) en nummers van zijn nieuwe album ‘Is This the Life We Really Want?’.

Roger Waters' Us + Them is de eerste Europese tournee van Waters sinds The Wall Live (2010-2013), zijn uitverkochte wereldtournee die over de hele wereld door meer dan 4 miljoen fans tijdens 219 shows werd gezien.