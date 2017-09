Vliegtuig Rolling Stones geland op Schiphol

Zaterdag staan Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ronnie Wood in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam en op 15 oktober geven ze een concert in het Gelredome in Arnhem.

Het eerste optreden van de Stones in ons land was in augustus 1964 in het Kurhaus in Scheveningen. Het werd een legendarisch concert dat na iets meer dan een kwartier moest worden afgelast omdat het publiek letterlijk en figuurlijk de zaal afbrak. De laatste keer dat ze op Nederlandse bodem te zien en te horen waren, was op Pinkpop in Landgraaf in juni 2014.

Speciaal voor de bezoekers van het Stones-concert in het Amsterdamse stadion wordt de Schipholtunnel, waar dit weekend werkzaamheden zijn, zaterdagavond een uur later afgesloten: om middernacht.