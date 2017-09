Yellow Claw en Fritz Kalkbrenner geven optreden op Valhalla Festival

Voor de zesde editie, die duurt van 22.30 tot 7 uur in de ochtend, staat het thema Circus of Myths centraal, kondigt de festivalorganisatie aan.

De zes podia staan ieder voor een eigen mythe binnen dat thema: The Samurai, The Maze, Atlantis, El Dorado, The Viking en de laatste stage is het domein van William the Owl, de verhalenverteller van Valhalla. Op de website van Valhalla is de kaartverkoop al bezig.

Een groot deel van de line-up is nu bekend. Zo maken Girls Love DJs en The Flexican hun opwachting op de Atlantis stage. Verder komen Paco Osuna, en doet ROD een back to back set met Juan Sanchez. Op de El Dorado stage staat enkel Nederlands talent zoals Benny Rodrigues, Prunk b2b Chris Stussy en Luuk van Dijk.