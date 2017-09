Adriaan van Dis had rapper willen worden

In een interview met De Wereld Draait Door, waarin wordt teruggeblikt op een fragment uit Pauw en Witteman uit 2006 waarin hij samen met Ali B een rap ten gehore bracht, vertelt de 70-jarige auteur dat hij van rijmen houdt.

"Vroeger kon ik heel goed snel rijmen. Ik kan zonder problemen woorden aan elkaar plakken. Zelfs in andere talen. Er is kennelijk een verkeerde draadverbinding in mijn hoofd."

"Rappers hebben natuurlijk een vast ritme: de beat. Mijn ritme is meer het ritme van een geëxalteerde (rusteloze, red.), 19e-eeuwse en Vondelachtige taal."

Boef

De populaire rapper Boef vindt Van Dis "sympathiek". "Wat ik bijzonder vind van een jongen als Boef is dat hij een voorbeeld is voor heel veel jonge mensen. En die hebben voorbeelden nodig. En deze Boef bewandelt nu het rechte pad. Hij is nu ook een soort boef die nu dominee is."

Ook is hij "groot bewonderaar" van Typhoon. "Dat is ook iemand die echt iets wil vertellen. Hij wil verbinden, bruggen slaan; hij zoekt het goede. Hij verkent het vrouwenleven, hij kan een ode op de menopauze schrijven."