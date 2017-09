Miley Cyrus deelt fragment van duet met Dolly Parton

Parton is de peetmoeder van Cyrus. De twee werkten eerder al samen tijdens The Voice, waar Cyrus jurylid is.

Rainbowland is de vierde track die Cyrus aan haar fans presenteert. Samen met Parton bezingt de zangeres hoe fijn het zou zijn als iedereen in Rainbowland zou wonen. Het nummer is volgens Billboard een steuntje in de rug voor de LBGTQ-gemeenschap.

Naast Rainbowland liet Cyrus eerder al Week Without You en Malibu aan haar fans horen. Younger Now wordt de opvolger van het album Miley Cyrus & Her Dead Petz uit 2015.