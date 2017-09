Concert ter ere van veertigste verjaardag Bob Marley-album Exodus

Dat meldt muzieksite Rolling Stone.

De zoons van Marley, Ziggy en Stephen, zullen erbij zijn en ook Jim James, Tom Morello en Gary Clark Jr. zullen hun steentje bijdragen. Aan de lijst artiesten zullen in de komende weken nog meer namen worden toegevoegd, beloven de organisatoren.

Van het album is inmiddels ook een geremasterde versie verschenen. Zoon Ziggy nam het studiomateriaal van Exodus onder handen.

Bob Marley nam de plaat op in Londen. Hij was in 1977 naar Europa gegaan nadat er een aanslag op hem was gepleegd in zijn geboorteland Jamaica.