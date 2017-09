Kinderen Bruce Springsteen geen fan van muziek vader

"We kregen pas laat kinderen, ik was al 40 toen we onze eerste zoon kregen", vertelt Springsteen in een interview met The New York Times.

"Ze hebben eigenlijk altijd een gezonde desinteresse in ons werk gehad. Ze hadden hun eigen muzikale helden en muziek waar ze in geïnteresseerd waren", aldus de zanger.

Volgens Springsteen wisten zijn kinderen vroeger dan ook niet hoe de liedjes van hun vader heetten. "Als iemand een titel van een van mijn nummers noemde, wisten ze echt niet waar men het over had", aldus de zanger.

Springsteen denkt dat zijn kinderen ondanks alles normaal zijn opgegroeid. "Ik heb natuurlijk een vreemde baan, die niet te vergelijken is met ander werk. Dat kan best ingewikkeld zijn voor een kind", zegt hij.

"Het is natuurlijk ook ontzettend gek om je ouders door 50.000 mensen aangemoedigd te zien worden. Daar klopt natuurlijk niks van", lacht hij.