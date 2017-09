'Justin Timberlake treedt op tijdens pauze Super Bowl'

Volgens een bron is de 36-jarige zanger gesprekken aan het afronden met de organisatie van de football-wedstrijd. Het gerucht dat Timberlake tijdens het evenement samen met Jay-Z op zal treden, is volgens de bron onjuist. "Op dit moment gaat het alleen om een optreden van Timberlake zelf en is er nog geen sprake van gastoptredens", vertelt hij aan US Weekly.

De Super Bowl is al jaren de best bekeken televisie-uitzending van Amerika. Verschillende grote sterren traden al op in de pauze van de wedstrijd, onder meer de Rolling Stones, Madonna, Michael Jackson en Beyoncé.

Spraakmakend

Dertien jaar geleden gaf Timberlake samen met Janet Jackson een spraakmakend optreden tijdens de Super Bowl. Tijdens het nummer Rock your Body trok de zanger toen een deel van de kleding van Jackson weg, waardoor haar tepel en borst zichtbaar werd. Sinds die gebeurtenis wordt het pauze-optreden van het evenement met vijf seconden vertraging uitgezonden op de Amerikaanse televisie.

Vorig jaar verzorgde Lady Gaga het optreden tijdens de pauze van de Super Bowl.