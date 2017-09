Nieuw album Arctic Monkeys komt 'begin volgend jaar' uit

De Engelse website For The Ride sprak met bassist Nick O’Malley en die vertelde dat de band aan een nieuw album aan het werken is.

In het interview zegt O’Malley dat de opvolger van AM begin volgend jaar uitkomt. "En als dat niet gebeurt, hebben we een probleem", aldus de bassist. Al eerder had drummer Matt Helders aan een fan verteld dat de plaat aan het eind van het jaar uit zou komen.

Dat er zo’n lange tijd tussen de twee albums zit, heeft mede te maken met de volle agenda van frontman Alex Turner. Die had het in de achterliggende jaren ook druk met The Last Shadow Puppets, de band die hij samen met Miles Kane runt. Vorig jaar kwam het tweede album uit van die groep.