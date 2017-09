Justin Bieber wil opnieuw samenwerken met Ed Sheeran

Bieber wijst in het interview met The Sun op een incident waarbij Sheeran een golfclub tegen zijn wang aansloeg. De Britse zanger vertelde eerder hoe hij in dronken toestand per ongeluk Bieber raakte met een golfclub toen hij een poging deed een golfbal uit Biebers mond te slaan.

Volgens de Canadese zanger staat hij om die reden bovenaan de lijst van mensen die recht hebben op een nieuw nummer geschreven door Sheeran. "Artiesten vechten om te kunnen samenwerken met Ed. Hij is geniaal als het aankomt op muziek schrijven. Als Ed een nummer voor je schrijft, weet je vrijwel zeker dat het een hit wordt."

Sheeran schreef voor Bieber eerder het nummer Love Yourself. "En boem, het was het populairste nummer in 2016."