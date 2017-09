De Staat rekent niet op 'bruisende afterparty' met Rolling Stones

"Er schijnt een zeer korte mogelijkheid voor te zijn, ja", zegt Van Delft in het AD over een eventuele ontmoeting met de Stones. "Maar ik maak me geen illusies over een bruisende afterparty."



"Een van de redenen dat zij op hun leeftijd (alle leden zijn ouder dan 70, red.) nog fit op het podium staan, is natuurlijk dat ze na de concerten lekker snel teruggaan naar hun hotel. En ik begrijp ook heel goed dat die mannen blij zijn even geen kwijlende fans om zich heen te hebben."

Waarom De Staat is geselecteerd om het voorprogramma van de Stones te verzorgen, weet Van Delft niet. "Maar, zo is ons verteld, Mick Jagger beluistert wel alle muziek van potentiële voorprogramma-artiesten persoonlijk. Laten we voor de lol aannemen dat dit klopt. Dan is het geweldig om je Jagger voor te stellen: onderuit in zijn luie stoel in een van zijn mooie landhuizen, met een plaatje van De Staat op zijn speakers."