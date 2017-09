Stereophonics treedt in januari op in AFAS Live

De groep rond frontman Kelly Jones deed Nederland voor het laatst in 2016 aan. Toen stond Stereophonics in het voorprogramma van Bruce Springsteen op het Malieveld in Den Haag.

Stereophonics werd begin deze eeuw internationaal bekend met hits als Have A Nice Day en Maybe Tomorrow. Fans krijgen in januari waarschijnlijk ook nieuwe nummers te horen, want de band brengt volgende maand zijn tiende album uit: Scream Above The Sounds.

Kaarten voor het concert zijn vanaf vrijdag te koop.