Indieband Wild Beasts uit elkaar

Dat meldt Pitchfork. "We hebben besloten dat het, vanwege onze eigen redenen, tijd is om dit gedeelte uit onze carrière te verlaten", laat de band weten in een verklaring.

"We dragen zorg voor iets moois en willen dit niet in waarde laten verminderen." In de verklaring is te lezen dat de band niet gelijk van het toneel verdwijnt en nog aankondigt hoe zij hun afscheid gaan "vieren".

De band, die in 2002 werd opgericht, maakte in 2008 hun debuut met de LP Limbo, Panto. Hun meest recente album, Boy King, verscheen in 2016. De groep speelde dit jaar op de festivals Best Kept Secret en Pukkelpop.