The Script geeft optreden in de Ziggo Dome

The Script, dat afkomstig is uit Dublin, is bekend van hits als Hall of Fame, If You Could See Me Now, Breakeven en We Cry.

Met hun nieuwe album Freedom Child, dat 1 september uitkwam, wist de band hun vierde nummer één albumnotering in de UK te pakken. De plaat behaalde in hun thuisland Ierland en in dertien andere landen de nummer één positie in iTunes.

In maart 2015 stond de band, met frontman Danny O'Donoghue, voor het laatst in de Ziggo Dome. In datzelfde jaar was The Script ook te zien op Pinkpop.

Kaarten voor het concert zijn €32,50. De voorverkoop gaat vrijdag 29 september vanaf 12.00 van start.