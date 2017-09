Justin Timberlake roept op tot eenheid tijdens Charlottesville-concert

Onder de titel A Concert for Charlottesville: An Evening of Musical Unity kwamen artiesten als Justin Timberlake, Pharrell, Ariana Grande, The Roots en The Dave Matthews Bands in het stadion van de universiteit van Virginia samen in een poging de gemoederen te bedaren, nadat het terrein van de Universiteit het toneel werd van confrontaties tussen rechtse en linkse demonstranten.

Timberlake begon zijn set met het A Change is Gonna Come, van Sam Cooke. Een nummer dat als een soort hymne voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging fungeert. Volgens CNN riep de zanger zijn toehoorders op om een eenheid te vormen tegen ongelijkheid. Volgens Timberlake had de avond een historisch karakter.

Timberlake besloot zijn concert met het veelvuldig herhalen van de kreet: 'Love Trumps Hate.'

Heather Heyer

The Dave Matthews Band zorgde voor een ander ge├źngageerd hoogtepunt.

Zanger Dave Matthews nodigde Susan Bro uit het podium op te komen. Bro is de moeder van Heather Heyer, de vrouw die om het leven kwam toen een extreemrechtse man in augustus op een groep linkse demonstranten inreed in Charlottesville.