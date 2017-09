Een woordvoerder van de meidengroep meldde zondag aan Mail Online dat Edwards de avond voor de show ziek was geworden en naar het ziekenhuis moest voor controle. Het Britse kwartet was vrijdagavond nog compleet tijdens een evenement in Las Vegas in aanloop naar het festival.

Het is niet bekend hoe het nu met de 24-jarige ex van voormalig One Direction-zanger Zayn Malik gaat. Op sociale media wensen fans haar sterkte en beterschap.