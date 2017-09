Overleden Frank Zappa als hologram op tournee

Het hologram zal samen met oude bandleden op tournee gaan.

De concertreeks gaat Frank Zappa - Back on the Road heten. De familie van Zappa zal de productie van de show voor haar rekening nemen. Volgens zoon Ahmet starten de voorbereidingen binnenkort. Eind van het jaar moet er een tourschema liggen.

Van de muzikanten die met de hologram op pad gaan is gitarist Steve Vai de bekendste. Het is de bedoeling dat naast zijn bekende werk ook materiaal wordt gespeeld dat nog nooit in het openbaar ten gehore is gebracht.

Het hologram zal na de tournee ook nog te zien zijn in de musical Joe’s Garage, een rockopera die Zappa aan het eind van de jaren zeventig maakte. De rol van de verteller, The Central Scrutinizer, is weggelegd voor zijn hologram.