Zeldzame demo van The Beatles te koop aangeboden op eBay

Het nummer is vastgelegd in het huis van John Lennon. Samen met Paul McCartney schreef Lennon het lied toen de band nog niet beroemd was. Lennon verklaarde zelf dat het nummer al geschreven was aan het eind van de jaren vijftig, toen de band nog The Quarrymen heette.

Oorspronkelijk zou het nummer in 1963 opgenomen worden, maar The Beatles hadden er toen geen tijd voor. What Goes On werd twee jaar later als ‘opvullertje’ gebruikt voor Rubber Soul.

Ringo Starr

Op de demo neemt Lennon de zangpartij voor zijn rekening. Op Rubber Soul is het drummer Ringo Starr die het nummer zingt. De band maakte er een gewoonte van Starr op elk album een nummer te laten zingen. Overigens heeft de drummer later eens verteld dat hij een paar woorden in de tekst heeft veranderd.

De demo is nooit eerder uitgebracht, ook niet op onofficiële uitgaven van materiaal van The Beatles. Dat er oudere versies van What Goes On bestonden was echter wel al bekend. Fans kunnen tot 1 oktober bieden op de demo. Na tien biedingen staat de teller op 2.272 pond, bijna 2575 euro.