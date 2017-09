Ed Sheeran verbreekt record meest gestreamde muzieknummer

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Spotify.

Sinds 6 januari is Shape of You van het album Divide via Spotify en andere streamingsdiensten te beluisteren. Het nummer is nu 1.318.420.396 gestreamd volgens Spotify. Dat is ruim een miljoen keer meer dan One Dance. Die hit van Drake kwam ‘slechts’ tot 1.317.143.742 streams.

One Dance kwam in augustus vorig jaar uit. Drie maanden later pakte Drake het record van meest gestreamde nummer. Dat was tot dan toe in handen van Major Lazer met Lean On.