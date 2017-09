Nick & Simon zeggen nu vaker 'nee'

"Soms wist je niet eens waar je terechtkwam: stonden we ineens ergens in het zuiden van het land tot onze enkels in het bier voor een carnavalsoptreden. Niet dat we daar nu onze neus voor ophalen, maar we maken nu andere keuzes", aldus Schilder in gesprek met De Telegraaf.

Een terugkerend punt op hun nieuwe album Aangenaam is dan ook "onthaasting". "Dat is kennelijk waar we nu zelf, als persoonlijkheden, aan toe zijn. Geniet even van wat je nu hebt en waar je nu bent", aldus Schilder.

Waar ze in het verleden tegelijkertijd in de docusoap van Jan Smit, hun serie Nick en Simon. Op reis in Amerika en De beste zangers van Nederland te zien waren, zijn ze nu ook selectiever in hun televisieklussen.

Docusoaps doen ze niet meer. "We vloggen nu, voor onze eigen website. Zo hebben we zelf in de hand wat we willen laten zien. Dat gaat in goed overleg thuis. Wat we nu privé willen houden, hoeven we niet meer te laten zien. De perfecte balans. Zonder filter of tussenpersoon."