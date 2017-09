Catapult-zanger Cees Bergman (65) overleden

Bergman schreef ook veel liedjes, voor André Hazes bijvoorbeeld 'n Beetje verliefd. De band waarin hij de laatste jaren zat, Van Beukenstein, maakte het overlijden bekend.

Midden jaren zeventig van de vorige eeuw had Catapult hits als Let Your Hair Hang Down en Seven-Eleven. Met The Monotones had hij een hit met Mono.

Rubberen Robbie scoorde in 1981 een nummer 1-hit met De Nederlandse sterre die strale overal! en borduurde nog even voort op dat succes met De Nederlandse sterre die vieren carnaval. Het zijn medleys waarin Nederlandstalige liedjes worden gepersifleerd.

Bergman, altijd in voor een geintje, nam met de band ook zijn eigen succes op de hak: 'n Beetje verziekt (De Hazes-Medley). In zijn Cat Music-studio, opgericht in de succesjaren van Catapult, deed Bergman ook de zangpartijen voor de act Ome Henk, met hits als Op de camping uit 1995.