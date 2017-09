Ook Douwe Bob op podium Night of the Proms

Douwe Bob Posthuma deelt in november het podium met onder anderen voormalig Spice Girl Mel C, zangeres Joss Stone en pianiste Emily Bear.

Onder begeleiding van het Antwerp Philharmonic Orchestra brengen de artiesten hun grootste hits ten gehore. 'Sporty Spice' Melanie Chisholm, zingt niet alleen haar eigen nummers, maar ook een aantal hits van de Spice Girls.

Night of the Proms, sinds 1991 een jaarlijks terugkerend evenement in Ahoy, wordt ook dit jaar gepresenteerd door Leona Philippo. De zangeres, die in 2012 The Voice of Holland won, treedt ook op.